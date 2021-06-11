Общенациональный марафон «Наука рядом» стартовал в рамках Дня России

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Двухдневный общенациональный марафон «Наука рядом» стартовал в рамках Дня России. Участие в нём принимают более 150 молодых учёных из 56 регионов.
Общенациональный марафон «Наука рядом» стартовал в рамках Дня России
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Акция проходит в рамках Года науки и технологий. Программа включает лекции, экскурсии по лабораториям ведущих университетов и научных центров.

Также запланирован запуск рекламной кампании, посвящённой современным достижениям отечественных учёных.

Для школьников, среди которых участники проекта «Большая перемена», молодые учёные прочитают лекции и расскажут о своих изобретениях. Учащиеся также смогут увидеть площадку сооружения первого российского адронного коллайдера NICA, реакторную установку по наработке изотопной продукции для ядерной медицины, ознакомиться с технологией производства ракетоносителей «Протон-М».

В Томске, Орле, Оренбурге, Казани, Кольцове, Королёве и Реутове 12 июня разместят билборды с фотографиями молодых учёных, ведущих исследования в научных организациях этих городов, и кратким описанием их проектов. Список городов будет пополняться.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что общество «Знание» организует квиз-марафон в честь Дня России.

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