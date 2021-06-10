Общество «Знание» проведёт квиз-марафон в честь Дня России

Общество «Знание» организует квиз-марафон в честь Дня России. Для регистрации необходимо собрать команду и отправить анкету на официальном сайте мероприятия.

Об этом сообщают «Дни.ру».

Отборочный этап состоится 12 июня в формате онлайн. Участники должны будут ответить на вопросы о культуре, истории и достижениях России.

Полуфинал пройдёт 19 июня в очном формате. На него пригласят 500 команд. Финал запланирован на 26 июня. Он состоится в Москве в рамках фестиваля «Россия — страна возможностей».

Ранее сообщалось, что видеотрансляции общества «Знание» в рамках Петербургского международного экономического форума набрали 57 млн просмотров в интернете.