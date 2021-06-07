Трансляции общества «Знание» в рамках ПМЭФ набрали 57 млн просмотров в интернете

Видеотрансляции общества «Знание» в рамках Петербургского международного экономического форума набрали 57 млн просмотров в интернете.

Об этом сообщают «Дни.ру».

Студия общества проводила лекции, экскурсии и интервью с ключевыми спикерами. Со зрителями общались предприниматели, государственные деятели, представители сферы культуры.

Среди гостей общества были: зампред правительства России Александр Новак, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф, гендиректор «Газпром нефть» Александр Дюков.

В общей сложности было проведено свыше 30 часов эфирного вещания по всей стране.

Ранее сообщалось, что общество «Знание» подписало ряд соглашений о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме.