Общество «Знание» подписало ряд соглашений о сотрудничестве на ПМЭФ

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Общество «Знание» подписало ряд соглашений о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме.
Общество «Знание» подписало ряд соглашений о сотрудничестве на ПМЭФ
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Об этом сообщают «Дни.ру».

В частности, заключено соглашение с Mail.ru Group. Теперь общество и IT-компания займутся совместной разработкой цифровых решений, популяризацией науки, образования и культуры в России и за рубежом, привлечением молодёжи к реализации национальных проектов.

Также «Знание» договорилось о сотрудничестве с Федеральным агентством по делам молодёжи. Как отметила глава ведомства Ксения Разуваева, выпускники форумов Росмолодёжи, лидеры проектов «Россия — страна возможностей», «Большая перемена» ждут новых лекций и форматов от общества.

Такой же договор «Знание» подписало с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

Ранее сообщалось, что лекции, состоявшиеся в рамках марафона «Новое знание», набрали более 70 млн просмотров в интернете.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге заключили соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и Амурской областью. Подписание документов прошло на ПМЭФ-2021.

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