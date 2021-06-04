Общество «Знание» подписало ряд соглашений о сотрудничестве на ПМЭФ

Общество «Знание» подписало ряд соглашений о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме.

Об этом сообщают «Дни.ру».

В частности, заключено соглашение с Mail.ru Group. Теперь общество и IT-компания займутся совместной разработкой цифровых решений, популяризацией науки, образования и культуры в России и за рубежом, привлечением молодёжи к реализации национальных проектов.

Также «Знание» договорилось о сотрудничестве с Федеральным агентством по делам молодёжи. Как отметила глава ведомства Ксения Разуваева, выпускники форумов Росмолодёжи, лидеры проектов «Россия — страна возможностей», «Большая перемена» ждут новых лекций и форматов от общества.

Такой же договор «Знание» подписало с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

Ранее сообщалось, что лекции, состоявшиеся в рамках марафона «Новое знание», набрали более 70 млн просмотров в интернете.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге заключили соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и Амурской областью. Подписание документов прошло на ПМЭФ-2021.