Лекции марафона «Новое знание» набрали более 70 млн просмотров в интернете

Лекции, состоявшиеся в рамках марафона «Новое знание», набрали более 70 млн просмотров в интернете, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Об этом сообщает Life.ru.

«За них не ставят оценок, никто не будет проверять, посмотрел ты или нет. Более 70 млн раз посмотрели школьники и студенты длинные содержательные лекции», — сказал Кириенко.

Он отметил, что такие показатели опровергают стереотип о том, что современная молодёжь не готова к серьёзному контенту.

Как добавил Кириенко, общество «Знание» и дальше планирует проводить такие просветительские марафоны.

Трёхдневный марафон «Новое знание» прошёл в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. В частности, на мероприятии выступил глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Ранее зампред комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Старовойтов поддержал заявление Илона Маска о том, что Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство.