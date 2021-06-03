Лекции марафона «Новое знание» набрали более 70 млн просмотров в интернете

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Лекции, состоявшиеся в рамках марафона «Новое знание», набрали более 70 млн просмотров в интернете, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Лекции марафона «Новое знание» набрали более 70 млн просмотров в интернете
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

«За них не ставят оценок, никто не будет проверять, посмотрел ты или нет. Более 70 млн раз посмотрели школьники и студенты длинные содержательные лекции», — сказал Кириенко.

Он отметил, что такие показатели опровергают стереотип о том, что современная молодёжь не готова к серьёзному контенту.

Как добавил Кириенко, общество «Знание» и дальше планирует проводить такие просветительские марафоны.

Трёхдневный марафон «Новое знание» прошёл в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. В частности, на мероприятии выступил глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Ранее зампред комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Старовойтов поддержал заявление Илона Маска о том, что Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство.

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