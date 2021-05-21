В Госдуме оценили заявление Маска о развитии своего бизнеса в России

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Зампред комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Старовойтов поддержал заявление руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска о том, что Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство.
В Госдуме оценили заявление Маска о развитии своего бизнеса в России
  • Reuters

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Старовойтов пояснил, что такие предприятия могут создать новые рабочие места для россиян.

«Нет ничего плохого, если на территории нашей страны будут создаваться какие-либо заводы, которые будут, в первую очередь, давать рабочие места, давать НДФЛ. Это лишний показатель того, что мы являемся инвестиционно привлекательной территорией. Я могу только поддерживать такие инициативы. Если смотреть на это всё в разрезе электротранспорта, я только с большим удовольствием буду приветствовать, если на дорогах нашей страны появится электротранспорт и станет максимально доступным для граждан Российской Федерации», — сказал он.

Ранее эксперт РАНХиГС Владимир Зинов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о преимуществах особых экономических зон (ОЭЗ) в России.

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