В Госдуме оценили заявление Маска о развитии своего бизнеса в России

Зампред комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Старовойтов поддержал заявление руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска о том, что Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Старовойтов пояснил, что такие предприятия могут создать новые рабочие места для россиян.

«Нет ничего плохого, если на территории нашей страны будут создаваться какие-либо заводы, которые будут, в первую очередь, давать рабочие места, давать НДФЛ. Это лишний показатель того, что мы являемся инвестиционно привлекательной территорией. Я могу только поддерживать такие инициативы. Если смотреть на это всё в разрезе электротранспорта, я только с большим удовольствием буду приветствовать, если на дорогах нашей страны появится электротранспорт и станет максимально доступным для граждан Российской Федерации», — сказал он.

Ранее эксперт РАНХиГС Владимир Зинов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о преимуществах особых экономических зон (ОЭЗ) в России.