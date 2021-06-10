РФПИ сообщил о данных Минздрава Бахрейна о применении «Спутника V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд России) сообщил данные Министерства здравоохранения Бахрейна о применении российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

«Исследование эффективности, проведённое в Бахрейне в соответствии с рекомендациями ВОЗ при участии более 5 тыс. человек, подтвердило эффективность препарата на уровне 94,3% через 14 дней после получения второго компонента. Анализировались данные, полученные в период с февраля по начало мая текущего года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФПИ.

Как сообщили в фонде, «при этом 98,6% всех случаев коронавируса, зафиксированных через две недели после получения второго компонента «Спутник V», протекали в лёгкой форме».

В РФПИ отметили, что «данные вакцинации в Бахрейне также подтверждают безопасность «Спутника V»: не выявлено серьёзных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией российским препаратом; не зарегистрировано ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией; отсутствуют случаи церебрального венозного тромбоза (CVT) после вакцинации».

В Минздраве России напомнили, что эффективность отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» составляет 97,6%. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что российский препарат доказал свою эффективность и признан самым безопасным.