В Институте астрономии РАН рассказали, кто сможет увидеть кольцеобразное солнечное затмение
«Это явление фактически происходит прямо сейчас. Но увидеть его как кольцеобразное солнечное затмение сможет только ограниченное число россиян, которые окажутся в полосе полного солнечного затмения. Это только северная часть России, Чукотка. На всей остальной территории оно будет наблюдаться как частное солнечное затмение», — рассказал Вибе.
Ранее в Московском планетарии сообщили, что кольцеобразное солнечное затмение ожидается 10 июня.