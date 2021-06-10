В Институте астрономии РАН рассказали, кто сможет увидеть кольцеобразное солнечное затмение

Заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что 10 июня россияне смогут увидеть частичное затмение Солнца.

«Это явление фактически происходит прямо сейчас. Но увидеть его как кольцеобразное солнечное затмение сможет только ограниченное число россиян, которые окажутся в полосе полного солнечного затмения. Это только северная часть России, Чукотка. На всей остальной территории оно будет наблюдаться как частное солнечное затмение», — рассказал Вибе.

Ранее в Московском планетарии сообщили, что кольцеобразное солнечное затмение ожидается 10 июня.