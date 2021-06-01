Астроном рассказала о кольцевом солнечном затмении

Астроном Мария Боруха рассказала о кольцевом солнечном затмении, которое ожидается 10 июня.

«В Москве кольцеобразное солнечное затмение начнётся в 13:22, закончится в 15:27. Пик затмения будет в 14:26. Будет закрыто 26,7% диаметра солнечного диска. Если смотреть через фильтр, солнце будет выглядеть как откушенное яблоко: луна частично перекроет солнце», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, в Санкт-Петербурге затмение начнётся в 13:01, а пик ожидается в 14:12, причём Луна закроет 37,4% диаметра диска солнца. Она покинет солнечный диск в 15:21.

Как отметила астроном, в Магаданской области и Республике Саха можно будет увидеть затмение, если небо не затянет тяжёлыми облаками.

«Это явление необходимо наблюдать, используя специальные средства защиты для глаз: нужно либо купить солнечный фильтр, либо взять маску для сварки. Для телескопов необходимы профессиональные фильтры, которые пропускают около 0,01% света», — уточнила Боруха.

Ранее научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров в беседе с ФАН рассказал о своей работе.