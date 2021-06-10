Россияне смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение

Короткая ссылка
Жители России 10 июня смогут увидеть частичное затмение Солнца, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Россияне смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение
  • Pixabay

«10 июня, в день кольцеобразного солнечного затмения, которое будет видно на территории России впервые за 50 лет, Московский планетарий приглашает всех желающих на наблюдения частной фазы затмения», — сказано в сообщении службы.

Отмечается, что последнее кольцеобразное солнечное затмение в России наблюдали 50 лет назад, 20 мая 1966 года. 

Последующие кольцеобразные фазы затмения можно будет увидеть только 21 июня 2039 года и 11 июня 2048-го — в окрестностях Москвы.

Ранее астроном Мария Боруха рассказала о кольцевом солнечном затмении, которое ожидается 10 июня.

Врач-офтальмолог, эксперт Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова напомнила о защите глаз при наблюдении за солнечным затмением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить