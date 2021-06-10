Россияне смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение

Жители России 10 июня смогут увидеть частичное затмение Солнца, сообщает пресс-служба Московского планетария.

«10 июня, в день кольцеобразного солнечного затмения, которое будет видно на территории России впервые за 50 лет, Московский планетарий приглашает всех желающих на наблюдения частной фазы затмения», — сказано в сообщении службы.

Отмечается, что последнее кольцеобразное солнечное затмение в России наблюдали 50 лет назад, 20 мая 1966 года.

Последующие кольцеобразные фазы затмения можно будет увидеть только 21 июня 2039 года и 11 июня 2048-го — в окрестностях Москвы.

Ранее астроном Мария Боруха рассказала о кольцевом солнечном затмении, которое ожидается 10 июня.

Врач-офтальмолог, эксперт Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова напомнила о защите глаз при наблюдении за солнечным затмением.