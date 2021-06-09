Создатели вакцины «Спутник V» удостоены государственной премии по науке

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По указу президента России Владимира Путина государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий за 2020 год присуждается создателям вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».
Создатели вакцины «Спутник V» удостоены государственной премии по науке
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Лауреатами премии стали директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, замдиректора Центра по научной работе Денис Логунов и начальник 48-го ЦНИИ войск РХБЗ ВС России полковник медицинской службы Сергей Борисевич.

В Минздраве напомнили, что эффективность отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» составляет 97,6%. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что российский препарат доказал свою эффективность и признан самым безопасным.

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