Создатели вакцины «Спутник V» удостоены государственной премии по науке
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Лауреатами премии стали директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, замдиректора Центра по научной работе Денис Логунов и начальник 48-го ЦНИИ войск РХБЗ ВС России полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
В Минздраве напомнили, что эффективность отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» составляет 97,6%. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что российский препарат доказал свою эффективность и признан самым безопасным.