Российские учёные заявили о возможном положительном влиянии вакцинации на репродуктивную функцию

Учёные Института цитологии и генетики СО РАН установили, что вакцинация может повысить репродуктивную функцию у самцов мышей. К такому выводу они пришли в результате экспериментов на лабораторных животных. Об этом сообщает пресс-служба института.

Ряд результатов исследования опубликован в журнале Reproduction.

В ходе эксперимента от вакцинированных самцов родилось примерно на треть больше потомства, чем от невакцинированных. По мнению учёных, это открывает интересные перспективы для животноводства, где рост плодовитости самцов-производителей на треть может иметь важное экономическое значение.

В своих экспериментах учёные отталкивались от данных этнографических наблюдений. По их информации, народы, проживающие на территории с высоким разнообразием паразитарной нагрузки, включая вирусы и прочие патогены, имеют более высокий уровень рождаемости. Исследователи полагают, что это один из механизмов популяционной адаптации в ответ на внешнюю угрозу.

Для эксперимента в качестве модели паразитарной нагрузки учёными была избрана процедура вакцинации.

«В основе вакцинации лежит схожий процесс — в организм попадает чужеродный белок, который распознаёт иммунная система и вырабатывает антитела к нему», — пояснил один из авторов исследования, руководитель центра генетических ресурсов ИЦиГ СО РАН профессор Михаил Мошкин.

Также, отметил Мошкин, зачатые вакцинированными самцами эмбрионы оказались крупнее, чем у контрольной группы, и мыши заботились о них гораздо тщательнее.

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