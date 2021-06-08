Российские учёные заявили о возможном положительном влиянии вакцинации на репродуктивную функцию
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- РИА Новости
Ряд результатов исследования опубликован в журнале Reproduction.
В ходе эксперимента от вакцинированных самцов родилось примерно на треть больше потомства, чем от невакцинированных. По мнению учёных, это открывает интересные перспективы для животноводства, где рост плодовитости самцов-производителей на треть может иметь важное экономическое значение.
В своих экспериментах учёные отталкивались от данных этнографических наблюдений. По их информации, народы, проживающие на территории с высоким разнообразием паразитарной нагрузки, включая вирусы и прочие патогены, имеют более высокий уровень рождаемости. Исследователи полагают, что это один из механизмов популяционной адаптации в ответ на внешнюю угрозу.
Для эксперимента в качестве модели паразитарной нагрузки учёными была избрана процедура вакцинации.
«В основе вакцинации лежит схожий процесс — в организм попадает чужеродный белок, который распознаёт иммунная система и вырабатывает антитела к нему», — пояснил один из авторов исследования, руководитель центра генетических ресурсов ИЦиГ СО РАН профессор Михаил Мошкин.
Также, отметил Мошкин, зачатые вакцинированными самцами эмбрионы оказались крупнее, чем у контрольной группы, и мыши заботились о них гораздо тщательнее.
Ранее российский реабилитолог заявил, что COVID-19 связан напрямую с мужским здоровьем. По данным специалиста, функция работы органа нарушается, так как в тканях яичка рецепторов к вирусу даже больше, чем в тканях лёгкого.