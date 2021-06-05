Гинцбург: для производства «Спутника V» яйца не используются
- РИА Новости
«Нет, для производства «Спутника V» (яйца. — RT) не нужны. Всё делается на синтетических средах», — сказал он РИА Новости.
Гинцбург добавил, что центр Гамалеи не закупает яйца для производства вакцин.
Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что в России яйцо, которое используется для производства вакцин, «всё импортное», потому что в стране нет соответствующих фабрик.
Советник главы ведомства Юлия Мелано уточнила, что речь идет об отдельных компонентах ветеринарных вакцин, которые не имеют отношения к производству вакцин для человека.
Данкверт также напомнил, что дефицита пищевого яйца в России нет.