Гинцбург: для производства «Спутника V» яйца не используются

Для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» яйца не используются, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Нет, для производства «Спутника V» (яйца. — RT) не нужны. Всё делается на синтетических средах», — сказал он РИА Новости.

Гинцбург добавил, что центр Гамалеи не закупает яйца для производства вакцин.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что в России яйцо, которое используется для производства вакцин, «всё импортное», потому что в стране нет соответствующих фабрик.

Советник главы ведомства Юлия Мелано уточнила, что речь идет об отдельных компонентах ветеринарных вакцин, которые не имеют отношения к производству вакцин для человека.

Данкверт также напомнил, что дефицита пищевого яйца в России нет.