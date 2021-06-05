Глава Россельхознадзора напомнил, что в России нет дефицита пищевого яйца

Дефицита пищевого яйца в России нет, отметил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Такое уточнение он сделал после своих слов о том, что в стране нет фабрик, которые производят яйца для создания высококачественных вакцин.

«Стоит отметить, что дефицита пищевого яйца в России нет. Страна полностью обеспечивает себя отечественным яйцом и даже экспортирует его», — сказал Данкверт журналистам в кулуарах ПМЭФ. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в беседе с РБК глава ведомства отметил, что в России яйцо, которое используется для производства вакцин, «всё импортное», потому что в стране нет соответствующих фабрик.

Он подчеркнул, что специальные яйца нужны не только для вакцин от коронавируса, но и для других вакцин, которые применяют в медицине.