Россельхознадзор рассказал о зависимости России от импорта яиц для вакцин
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«Есть специальные фабрики, которые производят эти яйца, но таких фабрик у нас в стране нет вообще. Яйцо, которое используется для производства вакцин, всё импортное», — сказал он.
Специальные яйца нужны не только для вакцин от коронавируса, но и для других вакцин, которые применяют в медицине, подчеркнул он.
Например, с яиц начинается производство вакцины от гриппа. Куринные эмбрионы заражают штаммом вируса гриппа, который в течение 48 часов будет размножаться в аллантоисном мешке куриного эмбриона. После этого жидкость с вирусом откачивают вакуумом из эмбриона, выделяют из нее очищенный вирус и получают белок — основу будущей вакцины.
Данкверт подчеркнул, что «в целом для страны не иметь свое производство яиц, свободных от патогенной микрофлоры — это неправильно», так как этот вопрос является стратегическим.