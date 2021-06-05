Россельхознадзор рассказал о зависимости России от импорта яиц для вакцин

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В России нет фабрик, которые производят яйца для создания высококачественных вакцин, в том числе от COVID-19, таким образом страна полностью зависит от импорта подобных куриных яиц, свободных от патогенной микрофлоры. Об этом рассказал РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Россельхознадзор рассказал о зависимости России от импорта яиц для вакцин
  • © РИА Новости

«Есть специальные фабрики, которые производят эти яйца, но таких фабрик у нас в стране нет вообще. Яйцо, которое используется для производства вакцин, всё импортное», — сказал он.

Специальные яйца нужны не только для вакцин от коронавируса, но и для  других вакцин, которые применяют в медицине, подчеркнул он.

Например, с яиц начинается производство вакцины от гриппа. Куринные эмбрионы заражают штаммом вируса гриппа, который в течение 48 часов будет размножаться в аллантоисном мешке куриного эмбриона. После этого жидкость с вирусом откачивают вакуумом из эмбриона, выделяют из нее очищенный вирус и получают белок — основу будущей вакцины.

Данкверт подчеркнул, что «в целом для страны не иметь свое производство яиц, свободных от патогенной микрофлоры — это неправильно», так как этот вопрос является стратегическим.

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