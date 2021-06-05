Россельхознадзор рассказал о зависимости России от импорта яиц для вакцин

В России нет фабрик, которые производят яйца для создания высококачественных вакцин, в том числе от COVID-19, таким образом страна полностью зависит от импорта подобных куриных яиц, свободных от патогенной микрофлоры. Об этом рассказал РБК руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Есть специальные фабрики, которые производят эти яйца, но таких фабрик у нас в стране нет вообще. Яйцо, которое используется для производства вакцин, всё импортное», — сказал он.

Специальные яйца нужны не только для вакцин от коронавируса, но и для других вакцин, которые применяют в медицине, подчеркнул он.

Например, с яиц начинается производство вакцины от гриппа. Куринные эмбрионы заражают штаммом вируса гриппа, который в течение 48 часов будет размножаться в аллантоисном мешке куриного эмбриона. После этого жидкость с вирусом откачивают вакуумом из эмбриона, выделяют из нее очищенный вирус и получают белок — основу будущей вакцины.

Данкверт подчеркнул, что «в целом для страны не иметь свое производство яиц, свободных от патогенной микрофлоры — это неправильно», так как этот вопрос является стратегическим.