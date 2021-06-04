Попова рассказала о сотрудничестве центра «Вектор» с ВОЗ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщила, что центр «Вектор» стал вторым в мире центром, сотрудничающим с ВОЗ по зоонозным гриппам.

«Буквально вчера закончился 15-летний путь с тех пор, как мы объявили о том, что хотим стать сотрудничающим центром ВОЗ по зоонозным гриппам», — цитирует РИА Новости Попову.

По её словам, «на вчерашний день был только один, в Соединённых Штатах».

«И вчера мы получили документы от Всемирной организации здравоохранения, что «Вектор» стал вторым таким центром, спустя 15 лет», — сообщила она.

Попова добавила, что всего семь сотрудничающих центров ВОЗ по гриппу в мире.

В конце апреля сообщалось, что Попова провела переговоры с представителями ВОЗ.