Попова рассказала о сотрудничестве центра «Вектор» с ВОЗ
- РИА Новости
«Буквально вчера закончился 15-летний путь с тех пор, как мы объявили о том, что хотим стать сотрудничающим центром ВОЗ по зоонозным гриппам», — цитирует РИА Новости Попову.
По её словам, «на вчерашний день был только один, в Соединённых Штатах».
«И вчера мы получили документы от Всемирной организации здравоохранения, что «Вектор» стал вторым таким центром, спустя 15 лет», — сообщила она.
Попова добавила, что всего семь сотрудничающих центров ВОЗ по гриппу в мире.
В конце апреля сообщалось, что Попова провела переговоры с представителями ВОЗ.