Попова провела переговоры с представителями ВОЗ

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела переговоры с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Попова провела переговоры с представителями ВОЗ
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Отмечается, что «целью встречи стал ход выполнения совместного проекта Роспотребнадзора и ВОЗ, в рамках которого на базе ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора к концу этого года будет создан Сотрудничающий центр ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования».

«По результатам визита представителей ВОЗ в институт «Микроб», состоявшегося на прошлой неделе, с учётом накопленного в Российской Федерации научного потенциала и практического опыта в сфере борьбы с инфекционными болезнями определены основные направления работы сотрудничающего центра. В частности, специалисты «Микроба» займутся разработкой международных требований к мобильным лабораториям, продолжат обучение специалистов из стран Евразийского региона и в случае возникновения вспышек инфекционных болезней будут участвовать в специальных миссиях ВОЗ по помощи пострадавшим странам», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе встречи «достигнута договорённость и начата подготовка к организации международных учений с использованием противоэпидемических бригад быстрого реагирования осенью 2021 года в Казани».

В ведомстве добавили, что «указанные полевые и командно-штабные учения пройдут в гибридном формате и соберут специалистов из стран Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств и других стран региона для отработки алгоритмов реагирования на инфекционные угрозы».

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович прокомментировала ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России.

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