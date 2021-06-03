Борисов заявил об увольнении замглавы «Роскосмоса»

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Заместителя гендиректора «Роскосмоса» по строительству (в том числе космодрома Восточный) освободили от занимаемой должности .Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Борисов заявил об увольнении замглавы «Роскосмоса»
  • © РИА Новости / Игорь Руссак

«Необходимые кадровые решения, организационные мероприятия, ужесточённый контроль за движением и расходованием бюджетных средств — это те известные меры, которые нужно принимать, чтобы исключить все эти безобразия», — добавил он.

Как пишет РИА Новости, новую кандидатуру на этот пост обсудят 9 июня на заседании наблюдательного совета.

В пресс-службе «Роскосмоса» пояснили, что Юрий Росляк, с октября 2019 года занимавший должность заместителя гендиректора госкорпорации по капитальному строительству, перешёл на работу в Центр Хруничева на должность замгендиректора по капитальному строительству.

В октябре 2020 года стало известно, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уволил генерального директора ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» Евгения Рогозу.

Кроме того, по итогам заслушивания докладов на производственном совещании на космодроме Рогозин объявил выговоры генеральному директору ЦЭНКИ Андрею Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку.

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