Рогозин уволил главу дирекции космодрома Восточный
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Кроме того, по итогам заслушивания докладов на производственном совещании на космодроме Рогозин объявил выговоры генеральному директору ЦЭНКИ Андрею Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку.
Ранее в Благовещенском суде сообщили, что директор филиала АО «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» Роман Бобков арестован на два месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу.