Рогозин уволил главу дирекции космодрома Восточный

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уволил генерального директора ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» Евгения Рогозу.
Рогозин уволил главу дирекции космодрома Восточный
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Кроме того, по итогам заслушивания докладов на производственном совещании на космодроме Рогозин объявил выговоры генеральному директору ЦЭНКИ Андрею Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку.

Ранее в Благовещенском суде сообщили, что директор филиала АО «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» Роман Бобков арестован на два месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу.

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