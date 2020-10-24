Арестован руководитель космического центра «Восточный»

Директор филиала АО «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» Роман Бобков арестован на два месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу, сообщили в Благовещенском городском суде.

«Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях на космодроме Восточный)... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении: Бобкова Р.В. ... подозреваемого в совершении преступлений... подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями; подстрекательство к служебному подлогу», — говорится в пресс-релизе.

Суд пришёл к выводу, что представленные следствием материалы свидетельствуют «о возможной причастности Бобкова к инкриминируемым ему деяниям».

Учитывая возможность подозреваемого скрыться от следствия, уничтожить имеющиеся доказательства или оказать воздействие на свидетелей, суд принял решение арестовать его на два месяца, до 22 декабря 2020 года.

В суде уточнили, что уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Амурской области.

В январе 2020 года Благовещенский городской суд арестовал на два месяца Антона Новикова, гендиректора компании «Лео Телеком», выполнявшей подрядные работы на космодроме Восточный.