Арестован руководитель космического центра «Восточный»

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Директор филиала АО «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» Роман Бобков арестован на два месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу, сообщили в Благовещенском городском суде.
Арестован руководитель космического центра «Восточный»
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«Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях на космодроме Восточный)... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении: Бобкова Р.В. ... подозреваемого в совершении преступлений... подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями; подстрекательство к служебному подлогу», — говорится в пресс-релизе.

Суд пришёл к выводу, что представленные следствием материалы свидетельствуют «о возможной причастности Бобкова к инкриминируемым ему деяниям».

Учитывая возможность подозреваемого скрыться от следствия, уничтожить имеющиеся доказательства или оказать воздействие на свидетелей, суд принял решение арестовать его на два месяца, до 22 декабря 2020 года.

В суде уточнили, что уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Амурской области.

В январе 2020 года Благовещенский городской суд арестовал на два месяца Антона Новикова, гендиректора компании «Лео Телеком», выполнявшей подрядные работы на космодроме Восточный.

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