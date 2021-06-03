Вакцина ФМБА будет эффективна при любой мутации COVID-19

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Вакцина от коронавируса Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) будет эффективна против любой мутации коронавируса, заявила замруководителя организации Татьяна Яковлева.
Вакцина ФМБА будет эффективна при любой мутации COVID-19
  • Reuters

«Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина всё равно будет защищать нас от COVID-19», — цитирует газета «Известия» Яковлеву.

По её словам, данная вакцина вырабатывает не только гуморальный иммунитет, но и клеточный.

Она уточнила, что данные об эффективности вакцины станут доступны после клинических испытаний.

Ранее ФМБА сообщило о регистрации ингаляционного препарата «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19.

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