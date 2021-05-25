Новак рассказал об обсуждении сотрудничества в космосе с Эр-Риядом

Вице-премьер России Александр Новак на заседании российско-саудовской межправительственной комиссии (МПК) сообщил, что «перспективным партнёрством для России и Саудовской Аравии является сотрудничество в области мирного использования космического пространства».

«Здесь также продолжаем практический диалог между нашими профильными организациями по отбору и подготовке саудовских космонавтов и разработке космической пилотируемой миссии», — цитирует РИА Новости Новака. Также Новак сообщил, что «есть предложение создать рабочую группу по развитию водородной энергетики и разработке технологий накопления энергии». В апреле президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.