Новак рассказал об обсуждении сотрудничества в космосе с Эр-Риядом

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Вице-премьер России Александр Новак на заседании российско-саудовской межправительственной комиссии (МПК) сообщил, что «перспективным партнёрством для России и Саудовской Аравии является сотрудничество в области мирного использования космического пространства».
Новак рассказал об обсуждении сотрудничества в космосе с Эр-Риядом

    «Здесь также продолжаем практический диалог между нашими профильными организациями по отбору и подготовке саудовских космонавтов и разработке космической пилотируемой миссии», — цитирует РИА Новости Новака.

    Также Новак сообщил, что «есть предложение создать рабочую группу по развитию водородной энергетики и разработке технологий накопления энергии».

    В апреле президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

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