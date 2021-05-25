Москва предложила Эр-Рияду создать рабочую группу по развитию водородной энергетики

Вице-премьер России Александр Новак на заседании межправительственной комиссии России и Саудовской Аравии сообщил, что «есть предложение создать рабочую группу по развитию водородной энергетики и разработки технологий накопления энергии».

«Считаем важным направление развитие кооперации в области технологий и инвестиций, в том числе водородной энергетики. В это связи у нас есть предложение создать рабочую группу по развитию водородной энергетики и разработки технологий накопления энергии», — цитирует ТАСС Новака.

Ранее Минэнерго России и Министерство экономики и энергетики Германии подписали декларацию о намерениях сотрудничать в сфере устойчивой энергетики.

Также как сообщал Новак, Россия и Германия договорились о важности реализации совместных проектов в водородной энергетике.