Москва предложила Эр-Рияду создать рабочую группу по развитию водородной энергетики
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- РИА Новости
«Считаем важным направление развитие кооперации в области технологий и инвестиций, в том числе водородной энергетики. В это связи у нас есть предложение создать рабочую группу по развитию водородной энергетики и разработки технологий накопления энергии», — цитирует ТАСС Новака.
Ранее Минэнерго России и Министерство экономики и энергетики Германии подписали декларацию о намерениях сотрудничать в сфере устойчивой энергетики.
Также как сообщал Новак, Россия и Германия договорились о важности реализации совместных проектов в водородной энергетике.