Россия и ФРГ договорились о совместных проектах по водороду

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Россия и Германия договорились о важности реализации совместных проектов в водородной энергетике. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. 
Россия и ФРГ договорились о совместных проектах по водороду
  • Reuters

Он провёл переговоры с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером. Во встрече также участвовал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Мы договорились, что важно сделать совместные проекты в водородной энергетике», — приводит слова Новака пресс-служба правительства России.

Новак напомнил, что премьер-министр федеральной земли Саксония предложил совместные проекты в области водорода. 

«Я дам соответствующее поручение Минэнерго России, Денис Валентинович Мантуров тут, нас слышит, чтобы мы предложили совместно один-два проекта, с которых мы бы стартовали», — сказал вице-премьер.

Ранее Минэнерго России и Министерство экономики и энергетики Германии подписали декларацию о намерениях сотрудничать в сфере устойчивой энергетики.

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