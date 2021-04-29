Россия и ФРГ договорились о совместных проектах по водороду
- Reuters
Он провёл переговоры с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером. Во встрече также участвовал глава Минпромторга России Денис Мантуров.
«Мы договорились, что важно сделать совместные проекты в водородной энергетике», — приводит слова Новака пресс-служба правительства России.
Новак напомнил, что премьер-министр федеральной земли Саксония предложил совместные проекты в области водорода.
«Я дам соответствующее поручение Минэнерго России, Денис Валентинович Мантуров тут, нас слышит, чтобы мы предложили совместно один-два проекта, с которых мы бы стартовали», — сказал вице-премьер.
Ранее Минэнерго России и Министерство экономики и энергетики Германии подписали декларацию о намерениях сотрудничать в сфере устойчивой энергетики.