Россия и ФРГ договорились сотрудничать в сфере устойчивой энергетики

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Минэнерго России и Министерство экономики и энергетики Германии подписали декларацию о намерениях сотрудничать в сфере устойчивой энергетики.
Россия и ФРГ договорились сотрудничать в сфере устойчивой энергетики
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении российского ведомства. 

«Минэнерго России и Министерство экономики и энергетики ФРГ подписали совместную декларацию о намерениях сотрудничества в сфере устойчивой энергетики», — заявили в ведомстве.

Таким образом закрепляются договорённости о создании рабочей группы высокого уровня по устойчивой энергетике. Документ устанавливает перспективные направления сотрудничества по широкому кругу вопросов в «области использования новых источников энергии с целью совершенствования энергоэффективности и энергосбережения, решения экологических проблем, обмена технологиями в области надёжности и безопасности энергосистем, анализа ресурсной базы, изучения параметров национальных и международных рынков возобновляемых источников энергии».

Замглавы российского Минэнерго Павел Сорокин выразил уверенность, что подписание документа станет основой для обмена опытом в области изучения технологии производства, хранения, использования и транспортировки водорода, а также поспособствует появлению совместных альянсов для реализации совместных проектов России и ФРГ в перспективных областях.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, несмотря на имеющиеся разногласия Запада в отношениях с Москвой, нужно поддерживать диалог с Россией.

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