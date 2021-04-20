Россия и ФРГ договорились сотрудничать в сфере устойчивой энергетики

Минэнерго России и Министерство экономики и энергетики Германии подписали декларацию о намерениях сотрудничать в сфере устойчивой энергетики.

Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

«Минэнерго России и Министерство экономики и энергетики ФРГ подписали совместную декларацию о намерениях сотрудничества в сфере устойчивой энергетики», — заявили в ведомстве.

Таким образом закрепляются договорённости о создании рабочей группы высокого уровня по устойчивой энергетике. Документ устанавливает перспективные направления сотрудничества по широкому кругу вопросов в «области использования новых источников энергии с целью совершенствования энергоэффективности и энергосбережения, решения экологических проблем, обмена технологиями в области надёжности и безопасности энергосистем, анализа ресурсной базы, изучения параметров национальных и международных рынков возобновляемых источников энергии».

Замглавы российского Минэнерго Павел Сорокин выразил уверенность, что подписание документа станет основой для обмена опытом в области изучения технологии производства, хранения, использования и транспортировки водорода, а также поспособствует появлению совместных альянсов для реализации совместных проектов России и ФРГ в перспективных областях.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, несмотря на имеющиеся разногласия Запада в отношениях с Москвой, нужно поддерживать диалог с Россией.