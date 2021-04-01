Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества. Особое внимание уделено перспективам взаимодействия по проблематике глобального изменения климата и защиты окружающей среды, включая зелёную энергетику», — говорится в сообщении.

Наследный принц Саудовской Аравии рассказал Путину об экологических инициативах для сокращения выбросов парниковых газов, озеленения территорий и увеличения доли возобновляемых источников энергии в Ближневосточном регионе.

Российский лидер, в свою очередь, проинформировал о предпринимаемых Россией мерах в природоохранной сфере.

В Кремле уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

В конце 2020 года вице-премьер России Александр Новак рассказал о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией.