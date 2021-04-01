Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
- РИА Новости
«Обсуждены актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества. Особое внимание уделено перспективам взаимодействия по проблематике глобального изменения климата и защиты окружающей среды, включая зелёную энергетику», — говорится в сообщении.
Наследный принц Саудовской Аравии рассказал Путину об экологических инициативах для сокращения выбросов парниковых газов, озеленения территорий и увеличения доли возобновляемых источников энергии в Ближневосточном регионе.
Российский лидер, в свою очередь, проинформировал о предпринимаемых Россией мерах в природоохранной сфере.
В Кремле уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.
В конце 2020 года вице-премьер России Александр Новак рассказал о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией.