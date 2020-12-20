Вице-премьер России Александр Новак рассказал о развитии сотрудничества с Саудовской Аравией.

Новак отметил, что «энергетика сохраняет ключевую роль» в сотрудничестве Москвы и Эр-Рияда, «обладая значительным потенциалом в области создания новых технологий добычи нефти и повышения нефтеотдачи, использования искусственного интеллекта и научного сотрудничества».

«К примеру, в активной проработке находится расширение участия компании Saudi Aramco и её отраслевых предприятий в энергетических проектах на территории России. Помимо прочего, перспективным остаётся развитие взаимодействия стран в атомной промышленности», — цитирует ТАСС Новака.

Ранее Новак на брифинге после встречи с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель-Азизом бен Сальманом в Эр-Рияде сообщил, что Москва и Эр-Рияд в первой половине 2021 года намерены подписать двустороннюю дорожную карту о торгово-экономическом сотрудничестве.

В октябре российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.