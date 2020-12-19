Новак сообщил о планах подписания дорожной карты по сотрудничеству с Эр-Риядом

Вице-премьер России Александр Новак на брифинге после встречи с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель-Азизом бен Сальманом в Эр-Рияде сообщил, что Москва и Эр-Рияд в первой половине 2021 года намерены подписать двустороннюю дорожную карту о торгово-экономическом сотрудничестве.

РИА Новости