Новак сообщил о планах подписания дорожной карты по сотрудничеству с Эр-Риядом

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Вице-премьер России Александр Новак на брифинге после встречи с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель-Азизом бен Сальманом в Эр-Рияде сообщил, что Москва и Эр-Рияд в первой половине 2021 года намерены подписать двустороннюю дорожную карту о торгово-экономическом сотрудничестве.
Новак сообщил о планах подписания дорожной карты по сотрудничеству с Эр-Риядом
  • РИА Новости

«Сегодня также мы договорились, и подготовлена дорожная карта развития нашего торгово-экономического сотрудничества», — цитирует ТАСС Новака.

Он сообщил, что стороны «договорились о её подписании в течение первого полугодия следующего года».

Новак также рассказал, что «уже в 2020 году по отношению к прошлому году торговый оборот… вырос почти на 60%».

В октябре российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

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