Новак сообщил о планах подписания дорожной карты по сотрудничеству с Эр-Риядом
- РИА Новости
«Сегодня также мы договорились, и подготовлена дорожная карта развития нашего торгово-экономического сотрудничества», — цитирует ТАСС Новака.
Он сообщил, что стороны «договорились о её подписании в течение первого полугодия следующего года».
Новак также рассказал, что «уже в 2020 году по отношению к прошлому году торговый оборот… вырос почти на 60%».
В октябре российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.