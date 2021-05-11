Названы симптомы коронавируса, увеличивающие риск смерти в несколько раз
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, результаты анализа опубликованы в статье в журнале JAMA Network Open.
В материале говорится, что из 3744 госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 82% имели неврологические симптомы. Так, примерно четыре из десяти пациентов сообщали о головных болях, а трое из десяти заявляли, что потеряли обоняние или вкус.
Авторы отчёта отмечают, что среди тех, кто победил болезнь, пациенты с неврологическими симптомами хуже реабилитируются и их долгосрочные перспективы в отношении полного выздоровления более неопределённые.
Ранее заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что если у ребёнка при заболевании коронавирусом появляются одышка, повышенная температура более трёх дней и сыпь, то это может быть признаком перехода болезни в тяжёлую форму.