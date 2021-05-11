Названы симптомы коронавируса, увеличивающие риск смерти в несколько раз

По данным глобального анализа, который был проведён Международным консорциумом по исследованию неврологической дисфункции при COVID-19 (GCS-NeuroCOVID), проблемы в этой сфере возникают более чем у 80% пациентов, госпитализированных с COVID-19. Отмечается, что риск смерти при наличии неврологических осложнений возрастает в шесть раз.

Как пишет РИА Новости, результаты анализа опубликованы в статье в журнале JAMA Network Open.

В материале говорится, что из 3744 госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 82% имели неврологические симптомы. Так, примерно четыре из десяти пациентов сообщали о головных болях, а трое из десяти заявляли, что потеряли обоняние или вкус.

Авторы отчёта отмечают, что среди тех, кто победил болезнь, пациенты с неврологическими симптомами хуже реабилитируются и их долгосрочные перспективы в отношении полного выздоровления более неопределённые.

Ранее заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что если у ребёнка при заболевании коронавирусом появляются одышка, повышенная температура более трёх дней и сыпь, то это может быть признаком перехода болезни в тяжёлую форму.