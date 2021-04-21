Рогозин рассказал о научно-энергетическом модуле для новой станции

Научно-энергетический модуль, который изначально планировался для МКС, переработают, чтобы сделать из него базовый модуль новой российской орбитальной станции. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Он будет переработан, потому что одно дело — его отправка к МКС, другое — формировать на его основе базовый модуль орбитальной станции», — цитирует РИА Новости Рогозина.

Он уточнил, что модуль сделают более «самостоятельным» в вопросах ориентации в пространстве, энергетики и систем жизнеобеспечения.

Ранее глава «Роскосмоса» рассказал подробности создания российской орбитальной станции.

Рогозин заявил, что поддержание российского сегмента МКС потребует примерно тех же средств, что и необходимо будет с 2025 года на развёртывание отдельной национальной российской орбитальной станции.

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российская сторона выходит из проекта Международной космической станции с 2025 года и планирует приступить к созданию новой национальной орбитальной станции.