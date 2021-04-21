Рогозин рассказал о научно-энергетическом модуле для новой станции

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Научно-энергетический модуль, который изначально планировался для МКС, переработают, чтобы сделать из него базовый модуль новой российской орбитальной станции. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Рогозин рассказал о научно-энергетическом модуле для новой станции
  • РИА Новости

«Он будет переработан, потому что одно дело — его отправка к МКС, другое — формировать на его основе базовый модуль орбитальной станции», — цитирует РИА Новости Рогозина.

Он уточнил, что модуль сделают более «самостоятельным» в вопросах ориентации в пространстве, энергетики и систем жизнеобеспечения.

Ранее глава «Роскосмоса» рассказал подробности создания российской орбитальной станции.

Рогозин заявил, что поддержание российского сегмента МКС потребует примерно тех же средств, что и необходимо будет с 2025 года на развёртывание отдельной национальной российской орбитальной станции.

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российская сторона выходит из проекта Международной космической станции с 2025 года и планирует приступить к созданию новой национальной орбитальной станции.

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