Рогозин рассказал о научно-энергетическом модуле для новой станции
- РИА Новости
«Он будет переработан, потому что одно дело — его отправка к МКС, другое — формировать на его основе базовый модуль орбитальной станции», — цитирует РИА Новости Рогозина.
Он уточнил, что модуль сделают более «самостоятельным» в вопросах ориентации в пространстве, энергетики и систем жизнеобеспечения.
Ранее глава «Роскосмоса» рассказал подробности создания российской орбитальной станции.
Рогозин заявил, что поддержание российского сегмента МКС потребует примерно тех же средств, что и необходимо будет с 2025 года на развёртывание отдельной национальной российской орбитальной станции.
В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российская сторона выходит из проекта Международной космической станции с 2025 года и планирует приступить к созданию новой национальной орбитальной станции.