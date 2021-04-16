Онколог Хатьков рассказал, как его приняли в Американскую ассоциацию хирургов
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«Эта ассоциация отличается от множества профессиональных ассоциаций, которые существуют в мире, тем, что в ней нет такого членства, когда ты просто платишь взносы и становишься членом, а в ней членство выборное — там могут только выбрать», — объяснил он.
По словам врача, один из членов правления ассоциации предложил ему подать своё резюме в организацию.
«Оно было представлено на суд членов ассоциации, прошло голосование, и по результату этого голосования было такое единогласное решение за то, чтобы избрать почётным членом», — отметил Хатьков.
Ранее Хатьков рассказал о ситуации с онкозаболеваемостью.
15 апреля главный онколог Москвы профессор Игорь Хатьков был избран почётным членом Американской ассоциации хирургов. Он стал первым российским специалистом, вошедшим в состав этой организации.