Онколог Хатьков рассказал, как его приняли в Американскую ассоциацию хирургов

Главный онколог Москвы Игорь Хатьков, ставший первым российским врачом в Американской ассоциации хирургов, рассказал RT, как получил членство в этой престижной организации.

«Эта ассоциация отличается от множества профессиональных ассоциаций, которые существуют в мире, тем, что в ней нет такого членства, когда ты просто платишь взносы и становишься членом, а в ней членство выборное — там могут только выбрать», — объяснил он.

По словам врача, один из членов правления ассоциации предложил ему подать своё резюме в организацию.

«Оно было представлено на суд членов ассоциации, прошло голосование, и по результату этого голосования было такое единогласное решение за то, чтобы избрать почётным членом», — отметил Хатьков.

Ранее Хатьков рассказал о ситуации с онкозаболеваемостью.

15 апреля главный онколог Москвы профессор Игорь Хатьков был избран почётным членом Американской ассоциации хирургов. Он стал первым российским специалистом, вошедшим в состав этой организации.