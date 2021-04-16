Хатьков оценил ситуацию с онкозаболеваемостью

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Главный онколог Москвы Игорь Хатьков, который стал первым российским врачом в Американской ассоциации хирургов, в беседе с RT рассказал о ситуации с онкозаболеваемостью.

«Медицина подвергается влиянию многих факторов. Растёт контингент больных, которые стоят на учёте с онкологическими заболеваниями, каждый год увеличивается количество людей, у которых впервые диагностируется это заболевание. Это отражение многих факторов, главный из которых — увеличение продолжительности жизни», — сказал он.

По его словам, случаи заболевания совсем молодых людей, иногда и детей, шокируют, однако злокачественные новообразования и онкологические заболевания — это болезни пожилого, старческого возраста.

Так, отметил Хатьков, среди пациентов, которые зарегистрированы в московском канцер-регистре, больше 40% старше 70 лет.

«В Москве повысилась продолжительность жизни за последние годы более чем на пять лет... За счёт этого мы выявляем больше онкологических заболеваний», — пояснил онколог.

Он также подчеркнул улучшение диагностики и повышение обращаемости за этой диагностикой.

15 апреля главный онколог Москвы профессор Игорь Хатьков был избран почётным членом Американской ассоциации хирургов. Он стал первым российским специалистом, вошедшим в состав этой организации. 

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