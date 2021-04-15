В «Роскосмосе» рассказали о зарплате космонавтов после повышения
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
Овчинников напомнил, что президент России Владимир Путин объявил о значительном повышении зарплат космонавтов.
«Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% — чуть меньше 300 тыс. рублей в месяц в среднем составит зарплата», — сказал он.
По его словам, для тех, кто летал в космос, зарплату повысят на 50%, в результате их оклад составит «чуть больше 500 тыс. рублей в среднем».
Ранее Путин по случаю Дня космонавтики выступил с предложением об увеличении должностного оклада космонавтам.