В «Роскосмосе» рассказали о зарплате космонавтов после повышения

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Первый замгендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максим Овчинников заявил, что зарплата кандидатов в космонавты после повышения в среднем будет составлять около 300 тыс. рублей, а опытных космонавтов — более 500 тыс. рублей.
В «Роскосмосе» рассказали о зарплате космонавтов после повышения
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС. 

Овчинников напомнил, что президент России Владимир Путин объявил о значительном повышении зарплат космонавтов.

«Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% — чуть меньше 300 тыс. рублей в месяц в среднем составит зарплата», — сказал он.

По его словам, для тех, кто летал в космос, зарплату повысят на 50%, в результате их оклад составит «чуть больше 500 тыс. рублей в среднем».

Ранее Путин по случаю Дня космонавтики выступил с предложением об увеличении должностного оклада космонавтам.

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