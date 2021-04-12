Невролог дала советы по уходу за родственниками с болезнью Паркинсона

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Заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы №52 Вера Пшеничникова рассказала, как обеспечить домашний уход за людьми, страдающими болезнью Паркинсона.
Невролог дала советы по уходу за родственниками с болезнью Паркинсона
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Об этом невролог рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Самое главное, как это ни банально звучит, — любовь. Когда в семье есть любовь, все вопросы решаемы. Если нет любви, эти вопросы не решаются, но если всё-таки обратиться к практическим советам, конечно же, нужно чётко понимать, что на определённой стадии болезни пациент не понимает, где он находится. Если у вас нет сил справляться с задачей по уходу за больным, сейчас есть хосписы, ряд медучреждений, куда вы можете обратиться, чтобы человеку облегчить конец жизни, чтобы он был накормлен, напоен, перестелен. Лучше, конечно, если вы не справляетесь, отдавать туда и не считать, что это зазорно. Это моё глубокое убеждение», — сказала специалист.

Она напомнила, что на начальных стадиях развития заболевания нужно поддерживать человека, потому что он не понимает, что с ним. Также необходимо определённым образом оборудовать квартиру, чтобы больной мог по ней самостоятельно передвигаться.

При необходимости она посоветовала обращаться в службу психологической поддержки родственникам, чьи близкие страдают этим заболеванием.

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