Студенты из Королёва устроили флешмоб в День космонавтики

В день 60-летия со дня первого полёта человека в космос 400 студентов Технологического университета Королёва (Московская область) устроили флешмоб — встали вместе, образовав число 60.

Об этом сообщает телеканала «360».

Флешмоб устроили в сквере Покорителей космоса. Молодые люди собрались в фигуру 60, а после разбежались в разные стороны. В это время с воздуха велась съёмка.

Технологический университет тесно связан с историей космонавтики. Он носит имя космонавта Алексея Леонова — первого в мире человека, вышедшего в открытый космос.

Ранее сообщалось, что в столице Удмуртии пройдёт праздничный флешмоб, посвящённый 60-летию первого полёта человека в космос.