Студенты из Королёва устроили флешмоб в День космонавтики
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Об этом сообщает телеканала «360».
Флешмоб устроили в сквере Покорителей космоса. Молодые люди собрались в фигуру 60, а после разбежались в разные стороны. В это время с воздуха велась съёмка.
Технологический университет тесно связан с историей космонавтики. Он носит имя космонавта Алексея Леонова — первого в мире человека, вышедшего в открытый космос.
Ранее сообщалось, что в столице Удмуртии пройдёт праздничный флешмоб, посвящённый 60-летию первого полёта человека в космос.