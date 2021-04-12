В Ижевске состоится флешмоб в честь Дня космонавтики

В понедельник, 12 апреля, в столице Удмуртии пройдёт праздничный флешмоб, посвящённый 60-летию первого полёта человека в космос.

Об этом пишет izh.kp.ru со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства спорта и молодёжной политики Удмуртии.

Он состоится на привокзальной площади железнодорожного вокзала в Ижевске. Ожидается, что участие в празднике примут около 200 человек.

Участники выстроятся в надпись «Поехали 60», а затем встанут так, чтобы изобразить солярный знак Удмуртии. Это событие будут снимать с квадрокоптера.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос.