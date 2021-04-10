В ОАЭ назвали имя первой арабской женщины-астронавта

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Премьер-министр Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум назвал имя первой арабской женщины-астронавта. Ею станет Нура Аль-Матруши.
В ОАЭ назвали имя первой арабской женщины-астронавта
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«Сегодня мы заявляем о двух новых космонавтах из ОАЭ... Среди них первая женщина-космонавт Нура Аль-Матруши», — написал он в своём Twitter-аккаунте.

По словам премьер-министра, космонавтов выбрали из более чем 4 тыс. кандидатов, которые будут обучены в NASA для будущих миссий по исследованию космоса.

В сентябре 2020 года в ОАЭ сообщили, что подписали соглашение с NASA по подготовке эмиратских астронавтов для потенциальных миссий на Международную космическую станцию.

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