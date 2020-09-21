ОАЭ подписали соглашение с NASA по подготовке астронавтов

Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум сообщил, что ОАЭ подписали соглашение с NASA по подготовке эмиратских астронавтов для потенциальных миссий на Международную космическую станцию.

«Мы рады сообщить о подписании договора с NASA для подготовки астронавтов ОАЭ к потенциальным миссиям на Международную космическую станцию, включая космические прогулки и длительные миссии на станции», — написал правитель Дубая в своём Twitter.

В октябре 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия и ОАЭ начали переговоры о полёте второго эмиратского космонавта.

В декабре 2019 года Мухаммед бен Рашид сообщил о начале отбора ещё одного космонавта для новой задачи ОАЭ в космосе.