ОАЭ подписали соглашение с NASA по подготовке астронавтов

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Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум сообщил, что ОАЭ подписали соглашение с NASA по подготовке эмиратских астронавтов для потенциальных миссий на Международную космическую станцию.
ОАЭ подписали соглашение с NASA по подготовке астронавтов
  • Reuters

«Мы рады сообщить о подписании договора с NASA для подготовки астронавтов ОАЭ к потенциальным миссиям на Международную космическую станцию, включая космические прогулки и длительные миссии на станции», — написал правитель Дубая в своём Twitter.

В октябре 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия и ОАЭ начали переговоры о полёте второго эмиратского космонавта.

В декабре 2019 года Мухаммед бен Рашид сообщил о начале отбора ещё одного космонавта для новой задачи ОАЭ в космосе.

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