ОАЭ подписали соглашение с NASA по подготовке астронавтов
- Reuters
«Мы рады сообщить о подписании договора с NASA для подготовки астронавтов ОАЭ к потенциальным миссиям на Международную космическую станцию, включая космические прогулки и длительные миссии на станции», — написал правитель Дубая в своём Twitter.
В октябре 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия и ОАЭ начали переговоры о полёте второго эмиратского космонавта.
В декабре 2019 года Мухаммед бен Рашид сообщил о начале отбора ещё одного космонавта для новой задачи ОАЭ в космосе.