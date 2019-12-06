В ОАЭ объявили о новом отборе в космонавты

Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид на своей странице в Twitter сообщил о начале отбора ещё одного космонавта для новой задачи ОАЭ в космосе.

«Ищем нового космонавта для выполнения другой задачи для ОАЭ в космосе, те, кто обладают желанием и энергией, могут записаться в космическом центре Мухаммеда бен Рашида. Наша миссия продолжается, и в деле освоения космоса мы находимся в начале пути», — написал он.

При этом он отметил, что отбор проходит среди мужчин и женщин.

В октябре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия и ОАЭ начали переговоры о полёте второго эмиратского космонавта.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с радио Sputnik рассказал о перспективах сотрудничества России и ОАЭ в космосе.