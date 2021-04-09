Космонавт Кикина высказала своё мнение по поводу существования инопланетной формы жизни

Российский космонавт Анна Кикина в стриме RT в преддверии 60-летия полёта Юрия Гагарина рассказала, верит ли она в инопланетную форму жизни.

«На самом деле любая форма (жизни. — RT) вне Земли нашей — инопланетная. Она где-то существует — любая, мельчайшая, даже какой-нибудь небольшой кусочек белковой жизни. Я уверена, что это где-то есть. Я даже не сомневаюсь. Вполне возможно, в нашей системе... Это будет классное открытие, если найдём», — сказала она.

На вопрос зрителя, как она поприветствует «пришельца», Кикина ответила, что поздоровается с ним просто.

«И первой бактерии я могу сказать: «Привет», — добавила она.

Ранее Кикина рассказала, как проходит подготовка к полёту, касающаяся выживания в диких условиях, в которые можно попасть при приземлении.