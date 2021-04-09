Космонавт Анна Кикина рассказала об обучении выживанию в диких условиях

Российский космонавт Анна Кикина в стриме RT в преддверии 60-летия полёта Юрия Гагарина рассказала, как проходит подготовка к полёту, касающаяся выживания в диких условиях, в которые можно попасть при приземлении.

«У нас был тренировочный экипаж в условиях зимы в степи. Наша задача была после тренировочного внештатного приземления оценить обстановку, покинуть спускаемый аппарат и с учётом имеющегося оборудования и снаряжения построить убежище с применением аппарата», — сказала она, добавив, что в дальнейшем они должны были продержаться до прибытия спасателей.

В свою очередь, российский космонавт Сергей Рязанский заявил, что когда-то космонавтам выдавали оружие на случай нападения животного в дикой среде.

«Когда-то это было правдой, и мы действительно с Андреем (космонавт Андрей Борисенко. — RT) проходили тренировку по стрельбе из этого уникального трёхствольного пистолета. Сейчас их уже нет, сейчас у нас спутниковый телефон и GPS-навигаторы. Необходимость отпала, нас достаточно легко найти. Может, когда-нибудь снова введут, потому что это был многофункциональный пистолет: и против хищников, и он стрелял ракетами, и дробью — можно было бы подстрелить что-то вкусненькое», — отметил он.

Ранее Рязанский рассказал, как выглядит обычный день космонавта, который готовится к полёту в космос.