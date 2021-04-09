Сергей Рязанский рассказал об обычном дне готовящегося к полёту космонавта

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Российский космонавт Сергей Рязанский в стриме RT в преддверии 60-летия полёта Юрия Гагарина рассказал, как выглядит день космонавта, который готовится к полёту в космос.

«У нас на каждый день есть расписание. Его составляет специальный человек, который отслеживает, чтобы ты сдал все дисциплины, прошёл все необходимые тренировки. Самый большой кайф в этом, что расписание очень разнообразное: то ты сидишь в классе, то ты погружаешься под воду, то ты прыгаешь с парашюта, то ты изучаешь компьютерную технику», — отметил он.

По его словам, космонавты — это специалисты широкого профиля и они «обязаны уметь всё».

Ранее Рязанский рассказал, как стал «обезьянкой» в космосе.

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