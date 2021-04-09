Сергей Рязанский рассказал об обычном дне готовящегося к полёту космонавта
«У нас на каждый день есть расписание. Его составляет специальный человек, который отслеживает, чтобы ты сдал все дисциплины, прошёл все необходимые тренировки. Самый большой кайф в этом, что расписание очень разнообразное: то ты сидишь в классе, то ты погружаешься под воду, то ты прыгаешь с парашюта, то ты изучаешь компьютерную технику», — отметил он.
По его словам, космонавты — это специалисты широкого профиля и они «обязаны уметь всё».
Ранее Рязанский рассказал, как стал «обезьянкой» в космосе.