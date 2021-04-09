Российский космонавт Сергей Рязанский рассказал, как стал «обезьянкой» в космосе

Короткая ссылка
Российский космонавт Сергей Рязанский в стриме RT в преддверии 60-летия полёта Юрия Гагарина рассказал, как увлёкся космосом.

По его словам, он мечтал о другой профессии и в космической сфере оказался случайно.

«У меня это вообще случайно получилось, я мечтал быть учёным-биологом. Но потом жизнь так повернулась, что я начал обезьян запускать в космос, работал на биоспутниках, потом сам стал такой обезьянкой, которой сказали: «Иди, будешь учёным, но в космосе». И я ни капельки об этом не пожалел», — заявил Рязанский.

По словам космонавта, сейчас у него «безумно интересная работа».

Ранее Герой России Андрей Борисенко в беседе с «Петербургским дневником» рассказал, как проводит последние часы перед полётом в космос.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить