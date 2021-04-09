Российский космонавт Сергей Рязанский рассказал, как стал «обезьянкой» в космосе

Российский космонавт Сергей Рязанский в стриме RT в преддверии 60-летия полёта Юрия Гагарина рассказал, как увлёкся космосом.

По его словам, он мечтал о другой профессии и в космической сфере оказался случайно.

«У меня это вообще случайно получилось, я мечтал быть учёным-биологом. Но потом жизнь так повернулась, что я начал обезьян запускать в космос, работал на биоспутниках, потом сам стал такой обезьянкой, которой сказали: «Иди, будешь учёным, но в космосе». И я ни капельки об этом не пожалел», — заявил Рязанский.

По словам космонавта, сейчас у него «безумно интересная работа».

Ранее Герой России Андрей Борисенко в беседе с «Петербургским дневником» рассказал, как проводит последние часы перед полётом в космос.