Российский космонавт Сергей Рязанский рассказал, как стал «обезьянкой» в космосе
По его словам, он мечтал о другой профессии и в космической сфере оказался случайно.
«У меня это вообще случайно получилось, я мечтал быть учёным-биологом. Но потом жизнь так повернулась, что я начал обезьян запускать в космос, работал на биоспутниках, потом сам стал такой обезьянкой, которой сказали: «Иди, будешь учёным, но в космосе». И я ни капельки об этом не пожалел», — заявил Рязанский.
По словам космонавта, сейчас у него «безумно интересная работа».
Ранее Герой России Андрей Борисенко в беседе с «Петербургским дневником» рассказал, как проводит последние часы перед полётом в космос.