Андрей Борисенко рассказал, как проводит последние часы перед полётом в космос

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Герой России Андрей Борисенко рассказал, как проводит последние часы перед полётом в космос.
Андрей Борисенко рассказал, как проводит последние часы перед полётом в космос
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«В этот момент наступает чувство облегчения: полёт совсем близко, и понятно, что он будет легче, чем подготовка. В нашей профессии работает железный принцип Суворова: трудно в учении, легко в бою», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, это целая процедура, и начинается она ещё до выхода экипажа из гостиницы и посадки в автобус под мелодию песни «Трава у дома». Как пояснил Борисенко, за несколько дней до полёта космонавты, например, начинают спать вниз головой под отрицательным углом, чтобы постепенно привыкнуть к условиям невесомости.

«В день полёта мы садимся в автобус и едем в монтажно-испытательный корпус, где происходит переодевание в скафандр. Заключительный этап — проверка их герметичности. Далее экипаж отправляется на стартовую площадку, докладывает госкомиссии о готовности к полёту, подходит к ракете, весело машет рукой, нас в это время снимают. Лифт поднимает нас к кораблю, и мы отправляемся в полёт», — рассказал Борисенко.

Он добавил, что традиций у космонавтов много, и они стараются их не нарушать. Одна из основных — смотреть фильм «Белое солнце пустыни» накануне старта.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос.

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