Российские космонавты высказались об идее съёмки кино в космосе

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Российские космонавты Анна Кикина, Андрей Борисенко и Сергей Рязанский в стриме RT в преддверии 60-летия полёта Юрия Гагарина поделились своим мнением по поводу задумки снимать кино в космосе.
Российские космонавты высказались об идее съёмки кино в космосе
  • © RT

«Главное — не мешать другу другу работать, всем может найтись место», — отметила Кикина.

Рязанский заявил, что если кто-то действительно займётся реальной съёмкой фильма на МКС, то всем просто необходимо будет следовать своему графику работ.

«Понятно, что у каждого будет свой график работ расписан, в каком модуле кто работает. На станции много есть уголков, где, если надо, можно что-то поснимать. Наверное, для популяризации космонавтики подобные пиар-проекты… это неплохо», — сказал он.

По его словам, из условного Тома Круза никто не будет делать космонавта, к тому же это и не надо, так как с ним рядом будет всегда профессионал.

В свою очередь Борисенко отметил, что ускоренная подготовка для простого человека не сделает из него профессионального космонавта.

«Собственно, от них будет требоваться, чтобы они умели сами себя обеспечивать: попить, поесть, правильно использовать туалет. В случае нештатной ситуации не мешаться под ногами. Это весь объём подготовки, который от них будет требоваться. Этот объём подготовки укладывается в полгода», — высказался он.

В мае 2020 года глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что американский актёр Том Круз намерен принять участие в съёмках фильма на борту Международной космической станции (МКС).

В сентябре 2020 года сообщалось, что «Роскосмос» по итогам открытого конкурса отправит актёра на МКС для съёмок художественного фильма в 2021 году.

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