Космонавт Борисенко оценил возможность полёта в космос людей с ограниченными возможностями

Российский космонавт Андрей Борисенко в стриме RT в преддверии 60-летия полёта Юрия Гагарина высказал мнение о том, смогут ли когда-нибудь люди с ограниченными возможностями попасть в космос.

«Когда-нибудь смогут. Вопрос только, когда. Это явно не дело ближайшего будущего, потому что ограниченные возможности — всё-таки ограниченные возможности. Например, в случае посадки вне запланированной точки экипажу придётся выживать, несмотря на спутниковый телефон и GPS. Иногда техника отказывает... и может случиться, что экипажу придётся выживать энное количество суток», — рассказал он.

По словам Борисенко, в таких условиях человек с ограниченными возможностями может поставить под угрозу жизнь всего экипажа.

«В особо жёстких условиях, например в зимнем лесу, когда за бортом -30 °C, требуется максимум усилий от всех членов экипажа. Всякое бывает», — отметил космонавт.

Ранее космонавт Анна Кикина рассказала об обучении выживанию в диких условиях.