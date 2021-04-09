Космонавт Борисенко оценил возможность полёта в космос людей с ограниченными возможностями

Короткая ссылка
Российский космонавт Андрей Борисенко в стриме RT в преддверии 60-летия полёта Юрия Гагарина высказал мнение о том, смогут ли когда-нибудь люди с ограниченными возможностями попасть в космос.

«Когда-нибудь смогут. Вопрос только, когда. Это явно не дело ближайшего будущего, потому что ограниченные возможности — всё-таки ограниченные возможности. Например, в случае посадки вне запланированной точки экипажу придётся выживать, несмотря на спутниковый телефон и GPS. Иногда техника отказывает... и может случиться, что экипажу придётся выживать энное количество суток», — рассказал он.

По словам Борисенко, в таких условиях человек с ограниченными возможностями может поставить под угрозу жизнь всего экипажа. 

«В особо жёстких условиях, например в зимнем лесу, когда за бортом -30 °C, требуется максимум усилий от всех членов экипажа. Всякое бывает», — отметил космонавт.

Ранее космонавт Анна Кикина рассказала об обучении выживанию в диких условиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить