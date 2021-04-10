Опрос показал, какой период россияне считают золотым веком отечественной космонавтики

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Александра Самсоненко
Три четверти россиян считают, что ведущей космической державой нашу страну можно было назвать во времена Сергея Королёва и Юрия Гагарина. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть в распоряжении RT).
Опрос показал, какой период россияне считают золотым веком отечественной космонавтики
  • РИА Новости

Так, 76% респондентов считают, что именно в конце 1950-х — начале 1960-х СССР добился убедительных успехов в космической отрасли — запустил первый искусственный спутник Земли и отправил человека в космос. Такое мнение распространено среди опрошенных старше 45 лет (82%).

По мнению 18% респондентов, золотой век российской космонавтики — это времена пилотируемой станции «Мир». Такую позицию чаще разделяют опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (22%).

15% россиян уверены, что ведущая роль в освоении космоса принадлежит России сегодня.

Лишь 4% опрошенных называют периодом расцвета инженерно-космической мысли 90-е годы. 6% респондентов уверены, что страна никогда не была лидером в космосе.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 12 апреля, в День космонавтики, посетит Энгельс в Саратовской области.

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