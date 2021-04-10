Опрос показал, какой период россияне считают золотым веком отечественной космонавтики
- РИА Новости
Так, 76% респондентов считают, что именно в конце 1950-х — начале 1960-х СССР добился убедительных успехов в космической отрасли — запустил первый искусственный спутник Земли и отправил человека в космос. Такое мнение распространено среди опрошенных старше 45 лет (82%).
По мнению 18% респондентов, золотой век российской космонавтики — это времена пилотируемой станции «Мир». Такую позицию чаще разделяют опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (22%).
15% россиян уверены, что ведущая роль в освоении космоса принадлежит России сегодня.
Лишь 4% опрошенных называют периодом расцвета инженерно-космической мысли 90-е годы. 6% респондентов уверены, что страна никогда не была лидером в космосе.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 12 апреля, в День космонавтики, посетит Энгельс в Саратовской области.