Врач рассказал о первых признаках тромбоза

Врач-кардиолог Юрий Беленков перечислил первые признаки тромбоза, которые нельзя игнорировать.

В беседе с «Вечерней Москвой» специалист рассказал, что образование тромбов — универсальная реакция организма при травме, однако при патологических состояниях это может быть крайне опасно.

«При каких состояниях образуются венозные тромбы? Варикозное расширение вен и сопутствующий тромбофлебит, длительная мобилизация конечности или нахождение в неудобной позиции. Признаками артериального тромбоза являются нарушение свёртываемости крови, мерцательная аритмия, травма, долгий приём оральных контрацептивов», — отметил кардиолог.

Признаками тромбоза являются отёки конечностей, покраснение кожи, повышение температуры, а также потемнение пальцев ног, зябкость конечностей, резкая боль.

Ранее невролог Юлия Покровская в беседе с ФАН рассказала о причинах ухудшения памяти.