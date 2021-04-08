В Роспатенте назвали лучшие медицинские изобретения начала 2021 года

За первые три месяца 2021 года Роспатентом было выдано 865 патентов в области медицины, специалисты службы определили наиболее интересные из них.

Об этом сообщает РИА Новости. Так, Институт биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова запатентовал новое моноклональное антитело мыши IgM-изотипа, обладающее высокой вирусонейтрализующей активностью. «Разработанное моноклональное антитело может применяться как для лечения инфекции SARS-CoV-2, так и для её обнаружения», — пояснили в Роспатенте. МГУ имени Ломоносова оформил патент на 3D-матриксную структуру для доставки лекарственных препаратов. «Существенным преимуществом данного изобретения является возможность подбора нужной скорости высвобождения лекарства в широком диапазоне времени», — сказано в патенте. Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова запатентовал способ диагностики рака молочной железы. Технология ПЦР-диагностики позволяет диагностировать рак молочной железы на ранней стадии. Университет ИТМО запатентовал комплекс для детекции и направленного разрушения клеток. Он поможет визуализировать и разрушить опухолевые клетки методом фотодинамической терапии. Ранее глава Роспатента прокомментировал ситуацию с технологиями для борьбы с вирусами.