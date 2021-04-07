В «Векторе» оценили вероятность влияния вакцинации от COVID-19 на потенцию

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Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов в эфире «Соловьёв LIVE» оценил вероятность влияния вакцинации от COVID-19 на потенцию.
В «Векторе» оценили вероятность влияния вакцинации от COVID-19 на потенцию
  • РИА Новости

«Человек, защищённый вакциной от коронавируса, радуется, живёт полной жизнью, не испытывает стрессы, и от этого потенция хуже точно не будет, а вот лучше может быть», — цитирует РИА Новости Семёнова. 

Ранее сообщалось, что первая партия вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», направлена в 40 регионов России.

Согласно данным на 7 апреля, за сутки в России выявлено 8294 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 606 162 случая COVID-19.

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